АНОНС ТПА №4, АВГУСТ 2021.

В прошлой части ТПА: ЭНЦИКЛОПЕДИИ мы познакомили читателей с основными терминами одной из важнейших технологических операций – сварки, без которой невозможно представить ответственную арматуру. Помимо основных терминов приведены типы соединений, характеристики сварных швов, подготовка соединений, типы швов. Сегодня представлены разделы: размеры шва, термины, связанные с выполнением сварки, дефектами сварных соединений, сварочными материалами, оборудованием для сварки, расчетами и испытаниями сварных соединений на свариваемость. параметрами сварки и другие. В следующем номере журнала приведем термины по наплавке и продолжим знакомить читателей с терминами трубопроводной арматуры.

СВАРКА. РАЗМЕРЫ ШВА

721 ширина шва: Наименьшее расстояние между линиями сплавления на лицевой стороне сварного шва.

722 толщина шва: Толщина металла шва, включая любую выпуклость.

723 глубина проплавления (глубина провара): Глубина расплавляемой поверхности основного металла.

724 толщина проплавления: Толщина металла шва, исключая любую выпуклость.

Не рекомендуемый термин – «толщина сваренного металла».

725 катет углового шва: Расстояние от фактического или предполагаемого пересечения расплавляемых поверхностей до границы углового шва на расплавляемой поверхности.

726 толщина углового шва: Толщина углового шва.

727 номинальная толщина: Толщина, заданная в стандартах без допусков.

728 номинальная толщина углового шва: Расчетное значение высоты наибольшего равнобедренного треугольника, который можно вписать в сечение углового шва.

1 – номинальная толщина углового шва; 2 – толщина углового шва с глубоким проплавлением

729 толщина углового шва с глубоким проплавлением: Номинальная толщина углового шва или эффективная толщина углового шва с добавлением некоторой величины глубины проплавления.

730 эффективная толщина углового шва: Расчетное значение высоты наибольшего треугольника, который можно вписать в сечение углового шва

1 – эффективная толщина углового шва; 2 – толщина углового шва с глубоким проплавлением

731 теоретическая толщина углового шва: Толщина углового шва заданной окончательной формы сварного шва.

П р и м е ч а н и е – Теоретическая толщина углового шва зависит от выбранной проектной толщины углового шва.

732 проектная толщина углового шва: Толщина углового шва, заданная конструктором.

МЦ ТПА, издатель журнала ТПА, 5 июля