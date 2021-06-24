СТЕНД ДЛЯ КРИОГЕНМАША

По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Научно-исследовательский институт электрофизического оборудования АО НИИЭФА им. Д.В. Ефремова был основан в 1945 году в рамках реализации атомного проекта СССР. Сегодня институт - ведущий проектно-конструкторский и научно-производственный центр в структуре Росатома, который занимается созданием электрофизических установок и комплексов для решения научных и прикладных задач в области атомной и ядерной физики, здравоохранения, радиационных и энергетических технологий и в других сферах.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство стендового комплекса по испытаниям технологий и оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа и для иных целей атомной промышленности. Проектируемые объекты и сооружения предназначены для проведения испытаний в условиях криогенной среды насосного и компрессорного оборудования, а также жидкостных турбодетандеров и криогенной арматуры.

Эксперты рассмотрели корректировки, внесенные в ранее одобренную документацию. Необходимость изменений обусловлена, в частности, уточнением габаритов площадок комплекса испытаний и технологической эстакады, а также изменениями абсолютной отметки энергоцентра, трассировки межблочных трубопроводных эстакад и сводного плана инженерных сетей. Кроме того, скорректированы отметки и размеры фундаментов насосов перекачивания азота и сжиженного природного газа, узла слива, азотного газификатора и ряда других объектов и технологического оборудования.

Работы пройдут на территории института в Санкт-Петербурге. Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Застройщик – АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова». Генеральный проектировщик – ООО «Криогенные газовые технологии».

Главгосэкспертиза России, 23 июня