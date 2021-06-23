Завод ОМК АО «Трубодеталь» поставил 391 отвод компании «Газпромнефть-Ямал» для обустройства кустов скважин Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения.

Продукция рассчитана на работу в условиях Крайнего Севера – при температуре до минус 60 градусов Цельсия. Чтобы обеспечить высокую коррозионную стойкость отводов, их изготовили из высокопрочных труб из антикоррозионной стали. Также нанесли наружную антикоррозионную изоляцию, применив особый материал на эпоксидной основе, который соответствует всем требованиям заказчика. Использование этого материала в качестве покрытия сократило время производства изделий более чем в два раза. Дополнительно на все отводы нанесли наружное теплоизоляционное покрытие с системой «скин-эффект» *. Система дает возможность подогрева нефти в трубе за счет использования трубки-спутника, по которой протекает индукционный ток. Для выполнения данного заказа челябинский завод ОМК использовал трубы диаметром 530 мм с толщиной стенки 10 мм производства выксунского завода ОМК (Нижегородская область). Справка: *Система «скин-эффект» применяется в нефтяной отрасли для промышленного обогрева протяженных трубопроводов, расположенных на северных территориях. Данная технология позволяет частично или полностью компенсировать тепловые потери, поддерживать оптимальную температуру жидкости в трубе или разогревать ее до заданной температуры.

Сайт ОМК, 22 июня