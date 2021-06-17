РОССИЙСКИЙ API: Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) - некоммерческая организация, объединившая компании и производителей оборудования для совместной работы над отраслевыми стандартами и создания системы добровольной сертификации.

Цель ИНТИ - обеспечить эффективный диалог между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. Разработка стандартов позволит унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.
Преимущества работы для нефтегазовых компаний
· Рост доли отечественного оборудования в проектах
· Снижение капитальных затрат за счет отраслевой стандартизации
· Снижение затрат на создание импортозамещающих и инновационных продуктов
· Повышение эффективности цепочек поставок
· Снижение санкционного давления
· Единая отраслевая площадка, куда можно обратиться для совместного решения технологических вызовов
Преимущества работы для производителей
· Снижение себестоимости продукции за счет единых отраслевых требований
· Снижение трудозатрат на прохождение аккредитации и участие в отборах различных нефтегазовых компаний
· Снижение затрат и сроков окупаемости новых конкурентоспособных продуктов
· Быстрый и удобный поиск бизнес-партнеров для разработки новых технологий
Преимущества работы для иностранных инжиниринговых компаний
· Бизнес-ориентированный инструмент для знакомства с российской промышленностью и поставщиками
· Конкурентное преимущество в отборах нефтегазовых компании за счет понимания стандартов и соответствующих им российских производителей
· Быстрый и удобный поиск бизнес-партнеров для разработки и апробации новых технологий
· Снижение затрат и сроков окупаемости новых конкурентоспособных продуктов
АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ) Генеральный директор Халеева Ирина Леонидовна
Адрес: г. Москва, Сколково, ул. Сикорского 11 E-mail: info@inti.expert
Источник: inti.exper, 16 июняt