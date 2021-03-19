На ЧТПЗ пришел новый собственник. Генеральный директор Курганхиммаша стал новым директором ПАО ЧТПЗ.

Решением совета директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" прекращены полномочия генерального директора Бориса Коваленкова. Генеральным директором ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) назначен Игорь Корытько, который одновременно возглавляет ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК). Связано это с тем, что Трубная металлургическая компания объявила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО "ЧТПЗ" у контролирующего акционера Андрея Комарова. В российских трубных компаниях большие перемены. Недавно сообщали, что Сергей Торопов назначен генеральным директором Объединенной металлургической компании (ОМК) Корытько Игорь Валерьевич родился в 1974 году. В 1997 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», а в 1998 году – по специальности «Экономика и управление на предприятии». Занимал должности заместителя Генерального директора по управлению эффективностью ПАО «ТМК», Заместителя Генерального директора по эффективности и оптимизации ресурсов ООО «ПК «Борец», Директора ЗАО «Металлургический завод «ПЕТРОСТАЛЬ», Директора Дивизиона стали и проката ООО «Метинвест холдинг», Генерального директора ОАО «Енакиевский металлургический завод». Начал работать в ТМК в августе 2018 года.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, Складской комплекс ЧТПЗ, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера», которая не была приобретена ТМК и осталась у Андрея Комарова.

https://www.tek-all.ru/news/ 19 марта