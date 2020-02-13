Группа ЧТПЗ выделила трубный сервис в отдельное направление в рамках реорганизации своей дочерней компании «Римера-Сервис»

Цель нового направления — предоставление клиентам комплексных услуг по производству и обслуживанию насосно-компрессорных труб.

3 февраля 2020 года завершился процесс реорганизации сервисной сети «Римера-Сервис», в результате которого создана новая стопроцентная дочерняя компания ПАО «ЧТПЗ» — «ЧТПЗ. Трубный сервис». Синергия производственных мощностей и сервисов позволит новой компании предоставлять клиентам комплексные инженерные решения для нефтедобычи, которые включают в себя изготовление трубной продукции и муфт, нарезку резьбы, транспортировку и дальнейшее сервисное обслуживание. «ЧТПЗ. Трубный сервис» является правопреемником всех ранее возникших прав и обязанностей по контрактам, обслуживанием которых занимался филиал сервисной сети «Римера-Сервис» в Ноябрьске. Компания «Римера-Сервис» после реорганизации сфокусируется на комплексном сервисном обслуживании нефтедобывающего оборудования — все обязательства перед клиентами реорганизованной компании будут выполнены в полном объеме. Новые возможности «ЧТПЗ. Трубный сервис» позволят снизить стоимость владения жизненным циклом продукта, создав дополнительную ценность для клиентов, что отвечает внедряемым в Группе ЧТПЗ принципам клиентоцентричности, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Борис Коваленков. — Географическая близость сервисных баз «ЧТПЗ. Трубный сервис» к нефтедобыче, понимание актуальных потребностей заказчика, готовность оперативно реагировать на его запросы и расширять спектр услуг способствуют эффективному решению бизнес-задач клиентов. «Римера-Сервис» — сеть сервисных центров по комплексному обслуживанию и прокату оборудования для нефтедобычи, которая охватывает ключевые нефтедобывающие регионы России. Среди клиентов «Римера-Сервис» — крупнейшие нефтедобывающие компании «Роснефть», «Газпром нефть», «Русснефть», «Славнефть» и другие. По итогам 2018 года обслуживаемый фонд сервисной сети составил более 7 000 скважин.

Сайт Группы РИМЕРА, 13 февраля 2020