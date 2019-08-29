ФНС сообщает: о новых способах применения специальных налоговых режимов у индивидуальных предпринимателей (ИП)

В конце августа на территории павильона ВДНХ «Умный город» стартовал форум «Летняя школа заказчиков и поставщиков» для предпринимателей. Организатором серии учебных смен выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. На вопросы предпринимателей об особенностях применения специальных налоговых режимов у индивидуальных предпринимателей ответила главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС России по г. Москве Погодина Мария Владимировна. Мероприятие состоит из серии образовательных курсов по закупкам для компаний-поставщиков и предпринимателей. Образовательные мероприятия пройдут также 27-28 августа и 3-4 сентября. Все занятия в Летней школе бесплатны, но требуют обязательной предварительной регистрации.

Сайт ФНС России, 28 августа